Assistez au salon de la création et de la reprise d'entreprise à Cherbourg

Depuis plus de 10 ans, le réseau des CCI de Normandie se mobilise pour accompagner les porteurs de projet de création et de reprise d’entreprise, avec onze manifestations qui leur sont entièrement dédiées, sur tout le territoire normand. Portés par une dynamique commune, ces événements sont programmés au plus près des entrepreneurs, pour leur permettre de trouver des informations et échanger avec de nombreux professionnels.

Ecoutez Jean-Claude Camus, président de la CCI Cherbourg-Cotentin sur ce sujet de l'accompagnement et de ces résultats





Rendez-vous ce jeudi de 9h00-12h30 et 14h-17h30 à la CCI Cherbourg Cotentin - Hotel Atlantique - Bd Félix Amiot Cherbourg