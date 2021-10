Christine & the Queens, Vianney, Bob Sinclar récompensés par les professionnels de la SACEM

Véronique Sanson, Christine & the Queens, Alain Chamfort, Bob Sinclar et Vianney figurent parmi les lauréats des Grands prix Sacem 2015 qui seront remis le 30 novembre, a annoncé mercredi l'organisme regroupant auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.