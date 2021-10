Week-end gourmand chez les Normands à Cambremer

Ce rendez-vous du festival des AOC / AOP de Normandie existe depuis 17 ans à Cambremer. Il est appelé aussi communément les rencontres de Cambremer.

Vous y découvrirez bien entendu les produits du terroir normands mais pas seulement puisque les rencontres de Cambremer sont aussi un lieu où vous pourrez aussi discuter autour de nombreuses tables rondes organisées et ateliers d'animations pour les petits et les plus grands des visiteurs. L'entrée est gratuite pour la plupart des activités.

Retrouvez le programme complet des rencontres de Cambremer ci-dessous. Sachez aussi que vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de l'office de tourisme de Cambremer au 02-31-63-08-87 ou sur le site internet des rencontres de Cambremer.