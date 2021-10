Foire Saint-Romain: vers une solution entre forains et élus

La réunion s'est déroulée dans un climat "apaisé" selon les forains et les élus. Gérard Poetschke, figure historique de la foire, a évoqué "un dialogue restauré" et semblait sous-entendre qu'une solution définitive pourrait être trouvée ce soir.

Des solutions satisfaisantes pour les forains et les élus auraient été envisagées au cours de cette réunion mais aucune des deux parties n'a voulu en dire plus.

Les représentants des forains et les élus se retrouveront à nouveau ce mercredi soir pour une ultime réunion dès 20h30. Yvon Robert, maire de Rouen, a annoncé la couleur : "Nous travaillerons toute la nuit s'il le faut." On saura enfin si, oui ou non, la foire pourra se tenir et si oui, où elle se déroulera.