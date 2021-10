Sortie cinéma : L'homme irrationnel

Dès son arrivée dans une nouvelle université, il devient l'amant de Rita, jolie enseignante en sciences, déçue par un mariage raté. Il devient également très ami avec Jill, une de ses étudiantes, dont le petit ami, Roy, commence à trouver son admiration pour Abe très envahissante. Un jour, à la suite d'une rencontre inattendue, Abe retrouve le goût de vivre et se lance dans une opération… irrationnelle.

Comme chaque année à pareille époque, le Woody Allen nouveau est arrivé. Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un petit cru. Mais un cru, même mineur, du grand Woody Allen, est toujours goûteux et intéressant. On le sait, le cinéaste est, depuis longtemps, fasciné par la philosophie, comme son maître Ingmar Bergman, et certains thèmes hantent ses films, tel celui du crime gratuit et parfait.

Grâce à une interprétation toute en nuances, avec la délicieuse Emma Stone et le toujours ambigu Joaquin Phoenix, le cinéaste parvient à nous faire oublier un film trop bavard et un héros un peu artificiel. Mais, malgré ces défauts, le plaisir est là, et l'on suit, avec beaucoup d'intérêt, ces variations sur la vie, l'amour, l'amitié et le crime parfait.

Entre Nietzsche et Dostoïevski, ce film séduit, sans vraiment passionner, bien que l'univers du cinéaste soit toujours fascinant. Surtout pour ses nombreux fans.

Drame américain. De Woody Allen, avec Joaquin Phoenix (Abe), Emma Stone (Jill), Parker Posey (Rita), Jamie Blackley (Roy), Etsy Aidem et Ethan Phillips (mère et père de Jill) (2h01).