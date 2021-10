Versailles (AFP). Chantage présumé contre Valbuena: Djibril Cissé ressort libre de garde à vue

Le footballeur Djibril Cissé, placé en garde à vue mardi matin dans une affaire de tentative d'extorsion de fonds aux dépens du milieu international de l'Olympique lyonnais Mathieu Valbuena, est ressorti libre en fin d'après-midi, a annoncé le procureur de Versailles dans un communiqué. Trois autres personnes étaient toujours en garde à vue dans ce dossier en début de soirée, selon une source judiciaire. Djibril Cissé "a été laissé libre sans présentation devant le magistrat instructeur", a précisé le procureur de la République de Versailles, Vincent Lesclous. Interpellé tôt mardi à Paris, le footballeur aura passé une douzaine d'heures en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Mardi matin, une source proche de l'enquête avait indiqué qu'il était "de bonne foi" et serait vraisemblablement "rapidement mis hors de cause". Les trois autres personnes en garde à vue, interpellées dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Oise, sont soupçonnées d'être les donneurs d'ordre et d'avoir fait chanter Valbuena, affirmant avoir été en possession d'une "sextape" qu'il aurait tournée avec sa compagne. "L'existence de la vidéo intime n'est pas avérée" à ce stade, selon une source proche de l'enquête. Dans cette affaire, une information judiciaire avait été ouverte à Versailles le 31 juillet dernier, "des chefs de chantage et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement", selon le procureur. La police judiciaire de Versailles est chargée des investigations. L'enquête est à Versailles "car une partie des faits ont été commis sur le ressort" de la juridiction, a indiqué la source judiciaire sans plus de détails. Contactés par l'AFP, les avocats de Mathieu Valbuena ont indiqué n'avoir, "ainsi que (leur) client, aucune déclaration à faire dans un souci de préserver le bon déroulement de la procédure". Ironie du sort, Cissé avait lui-même déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds en 2008, après avoir reçu des menaces de chantage par téléphone lorsqu'il jouait à l'Olympique de Marseille. Il avait alors indiqué avoir reçu plusieurs coups de fil, dont un lui réclamant la somme de 150.000 euros pour ne pas diffuser sur internet une vidéo privée dans laquelle il apparaissait, vidéo qui se trouvait sur un ordinateur portable dérobé lors d'un cambriolage. Le footballeur, âgé de 34 ans, figure au casting de la saison 6 de l'émission "Danse avec les stars", qui débute le 24 octobre sur TF1.

