Saint-Nazaire (AFP). Air France: Hollande pour un accord qui préserve l'emploi et assure la compétitivité

Le président François Hollande a plaidé mardi pour un accord à Air France qui "préserve l'emploi" et "assure la compétitivité de la compagnie" aérienne. En marge d'une visite sur les chantiers navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), le chef de l'Etat en a de nouveau appelé au "dialogue social" et à "la responsabilité" en déplorant "la brutalité", qu'elle vienne des "mouvements" sociaux ou d'un "certain nombre de décisions" des "patrons". "A Air France, le dialogue a repris car il y a un moment où chacun prend conscience que la violence peut être destructrice. Ce qui vaut pour Air France vaut pour le pays. Si nous voulons éviter des confrontations, des violences , des stigmatisations, il faut dialoguer. A Air France, il faut qu'il y ait un accord qui préserve l'emploi et qui assure la compétitivité de cette grande compagnie", a-t-il insisté. "Si je peux donner un exemple, il y a eu un accord ici qui a permis de mettre ce chantier de Saint Nazaire au plus haut niveau au monde et d'avoir plus d'emplois, plus de carnets de commande. Si on le fait par la brutalité, pas simplement de la brutalité dans les mouvements, je parle aussi de la brutalité d'un certain nombre de décisions qui peuvent être celles des patrons, alors là, on est devant des difficultés. J'appelle tous les partenaires à la responsabilité", a exhorté le président de la République. Un peu plus tôt, lors d'une rencontre avec les quatre syndicats de STX (FO, CFDT, CFE-CGC et CGT), les deux représentants de la CGT avaient refusé de lui serrer la main, lui reprochant de ne pas dénoncer la "violence patronale" dans le dossier Air France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire