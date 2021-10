Emilia Clarke, de la série Game of Thrones est la femme la plus belle au monde

Elle domine le monde dans "Game of Thrones" et désormais les classements. Après avoir été nommée "Femme de l'année" par GQ en septembre, Esquire vient d'élire Emilia Clarke "The sexiest woman alive", la femme la plus sexy des femmes vivantes.

Le magazine américain a donné ses résultats dans la nuit de lundi à mardi. Ce classement est accompagné d'une vidéo et d'une série de 13 photos de l'actrice londonienne.

La rédaction d'Esquire s'est prononcée de manière unanime en faveur d'Emilia Clarke.

L'actrice britannique, qui campe la Mère des dragons dans la série d'HBO, et vue dernièrement au cinéma dans "Terminator : Genysis", succède à l'Espagnole Penelope Cruz.