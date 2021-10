Football : le tirage du dernier tour régional de la Coupe de France, c'est lundi

Le directeur général du Stade Malherbe Caen, Xavier Gravelaine, participe à ce tirage au sort. Des départements bas-normands, c'est La Manche qui est la mieux représentée dans ce dernier tour régional avec l’US Avranches MSM, le FC Saint-Lô Manche, l’US Granville, l’AS Cherbourg, le FC Agon-Coutainville et le FC Equeurdreville-Hainneville. Les équipes ornaises sont absentes de ce sixième tour. Le Calvados compte encore deux équipes en lice : le SC Hérouvillais et le SU Dives. Le Stade Malherbe Caen entrera lui plus tard dans la compétition, en janvier.