Jérusalem (AFP). Jérusalem: au moins deux morts dans deux attentats à Jérusalem

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mardi matin dans deux attentats à Jérusalem, l'un à l'arme à feu dans un bus et l'autre à la voiture bélier et au couteau dans un quartier juif ultra-orthodoxe, ont indiqué les secours. Il s'agit de la journée la plus sanglante à Jérusalem depuis le début de l'escalade des violences le 1er octobre. C'est aussi la première fois que des individus tirent à l'arme à feu dans un bus. L'une des attaques a été commise dans un bus de la ligne 78 dans le quartier juif de Armon Hanatziv à Jérusalem-Est --partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël-- tuant un homme de 60 ans et blessant quatre autres personnes, dont au moins une grièvement, ont indiqué les secours. Selon plusieurs versions des faits, l'un des assaillants s'est servi d'une arme à feu, l'autre d'un couteau. Les deux auteurs ont été tués, a dit la police israélienne. Un photographe de l'AFP a vu sur place les cadavres de trois personnes. Quelques minutes plus tard, un homme a foncé avec sa voiture sur des piétons à un arrêt de bus de Jérusalem-Ouest et tué une personne blessant légèrement une autre. Il est ensuite sorti de sa voiture et a essayé de poignarder des passants. Il a été blessé par balles et arrêté, a dit la police. Plus tôt dans la journée, un passant a été blessé au couteau dans la ville de Raanana, au nord de Tel-Aviv, dans une nouvelle attaque à l'arme blanche dont l'auteur palestinien a été maîtrisé par des passants, selon la police israélienne.

