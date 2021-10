Neuf millions d'euros, dont quatre apportés par la région Basse-Normandie, seront consacrés au chantier de cette institution inaugurée en 1954 par le président de l'époque René Coty. Le nouveau musée, plus adapté et plus moderne, doublerait sa surface : il doit être un nouvel argument pour peser dans la candidature des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco.