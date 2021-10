Washington (AFP). Playboy ne va plus publier des photos de femmes nues

Playboy, le magazine lancé en 1953 avec en couverture une photo particulièrement sexy de Marilyn Monroe, a annoncé qu'il allait cesser de publier les photos de femmes nues qui sont son image de marque. Il continuera cependant à publier des photos de femmes dans des poses provocantes. Simplement, elles ne seront plus nues, a expliqué le directeur de Playboy Scott Flanders au New York Times. Le magazine cherche une nouvelle image, face aux sites pornographiques qui offrent gratuitement sur internet "tous les actes sexuels imaginables. (Les photos nues), c'est totalement dépassé maintenant", a-t-il expliqué. La décision a été prise après une rencontre avec le fondateur du magazine, Hugh Hefner. Avec l'avènement du porno sur le net, Playboy, qui vendait 5,6 millions d'exemplaires en 1975, n'en vend plus qu'environ 800.000. Le magazine, qui avait été le premier à briser le tabou et publier des photos de femmes nues, compte aussi en les retirant être autoriser à apparaître, pour au moins une partie de son contenu, sur les leaders des réseaux sociaux tels Facebook, Twitter et Instagram.

