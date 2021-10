Fleur Pellerin au Mont-Saint-Michel vendredi

Pour fêter la nouvelle étape de la vie du site exceptionnel du Mont-Saint-Michel, le Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel organise un spectacle inaugural gratuit le vendredi 16 octobre 2015 à partir de 20h.

Un événement qui intervient après dix années d’études et dix années de chantier.

Un spectacle lumineux

Une installation plastique et lumineuse inédite sera mise en place sur les ouvrages du projet : barrage, digue-route et pont-passerelle.

Les eaux du fleuve et de la mer, accompagnées par l’évocation de deux grandes bisquines, La Cancalaise et La Granvillaise, seront mises en scène pour rappeler l’époque où les environs du Rocher étaient et redeviennent aujourd’hui navigables.

Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication en déplacement à Caen et Mondeville le vendredi 16 et le samedi 17 octobre, devrait assister au spectacle.

PRATIQUE

Vendredi 16 octobre 2015 de 20h à 22h, barrage du Couesnon, lieu-dit La Caserne, 50170 Mont-Saint-Michel.

Accès libre, gratuit et pour tous.

Conditions d'accès du vendredi 16 octobre 2015 :

Parking gratuit* à partir de 19h.

Stationnement obligatoire des véhicules dans le parc de stationnement (les parkings du lieu-dit La Caserne sont exclusivement réservés aux véhicules titulaires d'un code de réservation préalable auprès d'un hôtel ou restaurant du lieu-dit La Caserne).

Interruption du service de navettes (Passeurs et Maringotes) de 19h à 23h.

Ouverture exceptionnelle du Centre d'Information Touristique jusqu'à 23h (scénographie et services aux usagers).

Temps de parcours à pied :

Parking-barrage : 15 min

Parking-Mont : 45 min