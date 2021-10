Les Vikings virent déjà en tête

Candidat déclaré à l'accession en Pro D2, Caen assume son statut avec force. 19 buts encaissés par match en moyenne, 28 marqués, c'est plutôt spectaculaire. A tel point que nul ne parvient à suivre la cadence, malgré le léger faux pas réalisé à Rennes en ouverture (15-15). "Ce n'était peut-être pas un point de perdu là-bas, car on se rend compte que Oissel y a perdu. On est leaders mais le championnat ne fait que commencer. Il ne faut pas s'enflammer," soutient Florian Dessertenne. Les Vikings semblent néanmoins un ton au-dessus après le 40-23 infligé à Nantes et le 29-19 réalisé à Gonfreville, samedi 10 octobre.

"On reste sur deux gros matchs offensivement et défensivement", confirme leur vice-capitaine. Les Gonfrevillais, dernières victimes en date des Vikings, n'ont existé que dix minutes, le temps que le rouleau compresseur caennais se mette en marche. A la mi-temps, les Vikings avaient déjà huit buts d'avance. La réception de Pouzauges, promu en N1, devrait pouvoir accentuer l'excellente dynamique, samedi 17 octobre au Palais des Sports (20 h 30). La méfiance reste pourtant de mise. "D'une part, on ne connaît pas du tout cet adversaire. D'autre part, c'est le type de match difficile à prendre, parce qu'on est leaders et qu'ils sont derniers." Les Caennais semblent avoir assez d'expérience pour ne pas tomber dans le piège.