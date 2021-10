Mondial de hockey féminin à Caen : les Françaises échouent de peu

Battues 3-0 par la République Tchèque lors de leur dernier match, les Bleues n'ont pris que la deuxième place des championnats du Monde de deuxième division, échouant dans leur quête d'une remontée immédiate en D1. Seul le vainqueur du tournoi, à savoir cette formation tchèque, a en effet validé son ticket pour l'échelon supérieur.

La grande finale attendue dimanche a bien eu lieu entre deux équipes jusqu'alors invaincues. Mais le but inscrit par les Tchèques après seulement deux minutes de jeu a tronqué les débats. Les Françaises, malgré quelques occasions franches, n'ont jamais réussi à combler leur retard. En toute fin de match, leur adversaire a même enfoncé le clou en marquant deux derniers buts, dont un en cage vide. « Elles ne nous ont pas posées beaucoup de problèmes en défense mais ce qui nous a manqué, c'est de la concrétisation, analysait Betty Jouanny, les yeux rougis. On n'a pas de regrets parce qu'on a donné tout ce qu'on avait. Ce championnat restera un moment inoubliable mais on avait un seul objectif, la remontée. Ça sera dur à digérer. »

Une victoire tchèque logique

Au regard des autres rencontres de ce tournoi, la victoire tchèque apparaît néanmoins comme assez logique. Les joueuses de Karel Manhart ont marqué 18 buts en quatre matchs, n'en encaissant que deux dans le même temps. Les Françaises avaient elles aussi gagné leurs trois premières rencontres, mais sans impressionner autant malgré un jeu plus collectif et équilibré. Vainqueurs dans la douleur de l'Italie (1-0) et de la Grande Bretagne (4-1), elles avaient toutefois montré un visage séduisant face à la belle équipe danoise (3-1). « On a vraiment fait un beau parcours, estime la capitaine Marion Allemoz. On a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Le résultat n'est pas au bout mais on va continuer de travailler pour l'année prochaine. » Ce n'est que partie remise pour les jeunes protégées de Christine Duchamp, qui aborderont de nouveaux championnats du Monde renforcées par cette expérience caennaise. Elles gardent la D1 en ligne de mire, mais aussi les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014.