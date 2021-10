Une première bande-annonce pour "Un plus une" de Claude Lelouch avec Jean Dujardin

Cette nouvelle comédie de Claude Lelouch raconte l'histoire d'amour entre Antoine (Jean Dujardin), un compositeur drôle et charmeur, et d'Anna (Elsa Zylberstein), qui ne lui ressemble pourtant en rien. Christophe Lambert et Alice Pol partagent également l'affiche de "Un+Une", qui succède à "Salaud, on t'aime", sorti en 2014, dans la filmographie du réalisateur français.

À noter qu'il s'agit de la première collaboration entre les "oscarisés" Claude Lelouch ("Meilleur film en langue étrangère" et "Meilleur scénario" en 1967 pour "Un homme et une femme") et Jean Dujardin ("Meilleur acteur" pour "The Artist" en 2012).