Cap Latino parti pour réchauffer Caen ce samedi

Après quatre premières éditions très réussies au début des années 2000 à Caen, sur le sable de la place Saint-Sauveur et au château, Cap Latino revient en force. Cette fois, tous les amateurs de danses caribéennes (salsa, batchata et autres...) du grand ouest investissent le Zénith de Caen pour la soirée la plus caliente de l'année. En début de semaine, plus de 800 personnes avaient déjà réservé leur billet d'entrée.

Dès 20h30, une initiation sera proposée, avant des shows assurés par des danseurs professionnels (Alegria Dance Compagnie, Lolo et Agnetha et Calle Loca), le tout secoué par le rythme des percussions de l'association caennaise Batucada. Une session de 20 minutes devrait transformer la fosse du Zénith en aire de carnaval. La soirée sera loin d'être terminée, puisque suivra le concert de Calle Real vers 22h30. Originaire de Cuba, du Chili et de Suède, les membres de ce groupe créé en 1999 posent pour la première fois leurs instruments à Caen après avoir égréné les plus grandes scènes salsa de la planète.

Puis les DJ prendront le relais pour animer l'immense dancefloor du Zénith. De quoi fêter comme il se doit les 10 ans de l'association Normandie Salsa, à l'origine de ce Cap Latino 2015. Des points de restauration avec des tapas notamment et une rhumerie seront également mis en place.

Pratique. Au Zénith de Caen, samedi 17 octobre (20h30). Tarifs : 16 € via Normandie Salsa ou 24 € dans les points de vente habituels.