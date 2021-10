Nombreuses infractions sur les routes ornaises

72 dépassements de la vitesse avec interception ont été relevés, dont 5 excès ont entraîné la rétention du permis de conduire du conducteur (dépassement supérieur à 40 km/heure).

On aussi été constatées, 14 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (4 délictuelles dont une récidive et 10 contraventionnelles), un défaut de permis de conduire, 5 non-respects des règles de priorités, 5 usages d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, 4 ceintures de sécurité non attachées, une infraction pour le port d'un kit oreillette.

Plusieurs autres infractions ont été réprimées. Parmi les faits les plus marquants : sur la RN 12 à hauteur de Villiers-sous-Mortagne, un conducteur qui utilisait un kit oreillette a été contrôlé à la vitesse de 155 km/h pour une vitesse limitée à 90 km/h. Un autre automobiliste a été contrôlé au même endroit à la vitesse de 154 km/h. Ces deux contrevenants ont fait l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire.

A Moulin-sur-Orne, un conducteur a été soumis à un dépistage alcoolémie, avec un taux de 0,92 mg/l d'air expiré. Son permis de conduire lui a été retiré et il fait l'objet d'une convocation en justice.