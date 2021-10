Du 17 au 18 Octobre, participez à La 1ère Chasse au trésor du Bocage Normand

Sur deux jours, le temps d’un week-end, en possession de votre carnet de bord et des vos énigmes, vous partirez à la recherche d’un vestige caché dans le bocage virois.

Pour cette première édition, le trésor représente un lot d’une valeur de 500 euros minimum. Pour l’emporter vous devrez fouiller, enquêter, et trouver une série de mots clés et le trésor.

Cette chasse au trésor est organisée sur un périmètre de 15 kilomètres autour de Vire et de Saint-Sever-Calvados. La première série d’énigmes est remise le samedi entre 9h30 et 10h30, suivi d’une seconde série le dimanche aux mêmes horaires. Le weekend finira autour d’un verre accompagné de produits locaux à la clôture du jeu (à 17h le dimanche, avec le dévoilement de la solution et la remise du trésor).

La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire avant Mercredi 14 Octobre par équipe de 5 personnes au maximum. Même si cet évènement est plutôt adapté aux adultes, les enfants à partir de 7 ans et accompagnés peuvent y participer.

Cette chasse au trésor est proposée par l’Association des trésors du bocage Normand, en collaboration avec l’Office de Tourisme de Vire.

Tendance Ouest à joint Stéphane, le Président de l'association des trésors du bocage Normand

Stéphane - Président de l'association des trésors du bocage normand Impossible de lire le son.

Office de tourisme de vire : 02 31 66 28 50

chasseautresordubocage@gmail.com