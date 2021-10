Basket : Mondeville co-leader de LFB

Après trois journées, l'information a quelque chose d'anecdotique. L'USO Mondeville trône dans le groupe de tête de Ligue avec trois victoires en trois journées, un bilan seulement partagé par Villeneuve-d'Ascq et, plus surprenant, Nice. "Le calendrier permettait de l'espérer, tempère Romain L'Hermitte. Néanmoins, on voyait ça très dur en début de saison. Avant Villeneuve, c'est toujours rassurant de compter déjà trois victoires. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre." Au Hainaut Basket, Mondeville a pris deux points de plus dans son escarcelle, samedi 10 octobre (70-75).

Emmenée par ses cinq titulaires, dont quatre ont passé plus de 31 minutes sur le terrain et ont inscrit onze points ou plus, l'USOM a passé la quasi-totalité de la rencontre en tête à Saint-Amand. Pourtant, chacun de ses mini-breaks a été terni par "quelques erreurs défensives" et comblé partiellement par son adversaire.

Kim Gaucher et KB Sharp ont attendu la dernière minute pour placer leur équipe à l'abri. "C'était un match très physique, très dur. On s'attendait à une guerre des tranchées, on l'a eue. Les filles n'ont rien lâché. Ce n'était pas toujours très académique, mais on a gagné à l'énergie, au combat."

Mondeville se place dans les meilleures dispositions qui soient avant d'accueillir la grosse équipe de Villeneuve-d'Ascq, samedi 17 octobre (20 h) à la Halle Bérégovoy. Les Nordistes sont vice-championnes de France et championnes d'Europe.