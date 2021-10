Basket (N1F) : premier accroc pour le CB Ifs

Vainqueur de ses deux premiers matchs avant le lointain déplacement à Orthez, Ifs est tombé pour un petit point seulement (73-72). "Il y a toujours des regrets quand on perd de si peu, rappelle Didier Godefroy. C'est une multitude de détails pendant tout le match." Dans une rencontre constamment serrée, où nul n'est parvenu à se détacher, la différence s'est faite dans les ultimes secondes des débats.

"On a été dans l'obligation de changer notre système défensif à cause des fautes, précise son coach. En parallèle, nous n'avons pas su arrêter leur secteur intérieur qui nous a perturbées. Je n'ai pourtant pas beaucoup de reproches à faire aux joueuses." Ifs, néanmoins, décroche du groupe de tête désormais composé de Rezé, La Glacerie et Thouars, son prochain adversaire, samedi 17 octobre.