Coldplay en lice pour l'hymne des JO 2012

Le groupe Coldplay a l'habitude des grands concerts mais celui qu'on vient de leur proposer dépasse tous les records. En effet, le groupe de Viva la Vida ou encore Clocks aurait été contact par Danny Bole l'organisateur de la carémonie d'ouverture pour jouer en juillet 2012 pour le début des jeux Olympiques de Londres.

La réponse de Coldplay n'est pas encore connue mais sachez que le groupe travaille actuellement sur un nouvel album qui sortira à l'automne prochain et qui succèdera à "Viva la vida or death and all his friends". Coldplay sera en France au tout début du mois de juillet au Main Square Festival d'Arras, avis aux amateurs!