Tendance Sports : Coupe de France et Tour de Normandie en vedette !

L'interview "surprise" de Romain Lhermitte (Mondeville Basket), l'interview "en colère" de Sébastien Leriche (JS Cherbourg Handball) ou encore le reportage "à la plage" de Maxence Gorrregues et le direct "découverte" avec Lucas Corvée (Badminton), tout cela précédé des deux moments forts de l'émission, la présentation en exclusivité du tracé du Tour de Normandie 2016 et du 5e Tour de Coupe de France, vous avez encore vécu pendant une heure dans le plus grand stade de Normandie, hier soir !