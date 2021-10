Paris (AFP). Frappes en Syrie: rien ne permet d'établir que des Français ont été tués

Le ministère français de la Défense a déclaré lundi que ne rien ne permettait d'établir que des jihadistes français avaient été tués lors des deux frappes françaises contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie. "Dans la nuit de jeudi à vendredi, la France a bombardé un camp d'entraînement jihadiste de Daech (acronyme arabe de l'EI). Nous savons que ce camp visait à former des combattants destinés à venir s'attaquer à l'Europe et à la France", a indiqué le ministère à l'AFP. "Parmi eux pouvaient se trouver des Français ou francophones. A ce stade, nous ne pouvons confirmer aucun élément précis relatif à ce bombardement", a-t-il ajouté en réaction à des informations faisant état de la possible mort de jihadistes français. Des jihadistes français ont probablement été tués par des frappes françaises en Syrie, a-t-on indiqué auparavant lundi de source gouvernementale française, en marge d'une visite du Premier ministre français, Manuel Valls, en Jordanie. "Les frappes françaises ont tué des jihadistes (en Syrie, NDLR). Il pourrait y avoir des jihadistes français", a déclaré une source gouvernementale. "Le chiffre de six a été annoncé probablement par une ONG syrienne. A cette heure, nous ne pouvons rien confirmer", a-t-on précisé.

