Paris (AFP). La coalition anti-EI veut profiter du recul des jihadistes pour détruire leurs centres vitaux

Accusée par les Occidentaux d'être en Syrie "sur la mauvaise voie stratégique", la Russie - grande absente du "conseil de guerre" qui a réuni à Paris sept pays de la coalition - a assuré que les négociations sur la paix commenceraient "dans les prochains jours", se disant "prête" à une coordination humanitaire "plus étroite", lors d'une rencontre en Suisse avec les Etats-Unis. Syrie A l'issue de leur réunion, les ministres de la Défense des sept pays les plus engagés dans la campagne aérienne de la coalition et la formation des forces irakiennes - Etats-Unis, France, Australie, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et Pays-Bas - se sont félicités d'avoir fait reculer l'EI sur le terrain et avoir affecté leurs ressources. "C'est le moment d'accroître nos efforts collectifs", a plaidé le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Trois objectifs clé ont été détaillés par le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter: "détruire le cancer de l'EI en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde, protéger les populations chez nous". Dans cette perspective, Paris et Washington ont de nouveau appelé Moscou à "concentrer" ses bombardements contre l'EI et "cesser de frapper les groupes de l'opposition armée" en Syrie. - Moscou sur le banc des accusés - Très impliquée militairement en Syrie au côté du régime de Damas, Moscou est accusé par les Occidentaux de trop cibler la rébellion susceptible de participer à un réglement politique de la crise. "Les Russes sont sur la mauvaise voie stratégique" en Syrie, a dénoncé Ashton Carter, ajoutant: "Jusqu'à ce que cela change, il n'y pas assez de base commune pour une coopération". Le souhait fin 2015 de la France d'une "grande et unique coalition" contre l'EI est resté lettre morte, même si Paris et Moscou ont renoué les fils d'un dialogue militaire. Prévus le 25 janvier à Genève, des pourparlers pour une solution politique s'annoncent ardus en raison de désaccords sur la composition de la délégation de l'opposition. A l'issue d'une rencontre à Zurich avec son homologue américain John Kerry, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a néanmoins présenté des gages de bonnes volonté en assurant que le "processus diplomatique va commencer bientôt". Il a aussi affirmé que la Russie était "prête" à une coordination "plus étroite" avec la coalition internationale menée par les Etats-Unis afin d'assurer la sécurité des livraisons d'aide humanitaire en Syrie. Les Etats-Unis ont invité à Bruxelles "dans trois semaines" les ministres de la Défense de 26 pays de la coalition luttant contre l'EI. Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif, présent au forum économique de Davos (Suisse), a cependant fait valoir mercredi qu'il n'y avait pas de "solution militaire à la crise syrienne". - Les pays arabes appelés à faire plus - Lancée à l'été 2014, la campagne aérienne a entraîné de premiers reculs de l'EI à Kobané (Syrie), Sinjar et dernièrement Ramadi (Irak). L'organisation continue toutefois de recruter des combattants étrangers - à raison d'une centaine par semaine selon Paris - et a lancé samedi une offensive sur la ville de Deir Ezzor (est), encore tenue par Damas. Les jihadistes ont libéré depuis 270 des 400 civils qu'il avaient enlevés au début de l'assaut, après les avoir interrogés sur leurs éventuels liens avec le régime, selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les frappes de la coalition se sont intensifiées depuis les attentats de Paris en novembre, notamment sur les sites de production de pétrole, dont le trafic était l'une des principales sources de revenus pour l'EI. Les Etats-Unis veulent inciter les pays de la coalition, y compris ceux du Golfe, à faire plus au Levant. Selon M. Carter, la coalition a besoin de moyens de reconnaissance aérien (ISR, avions ou drones), de forces spéciales, de moyens de transport et de logistique. La Libye, où l'EI profite depuis des mois du chaos politique pour monter en puissance, a aussi fait partie des discussions à Paris. Mardi, un gouvernement d'union nationale a été formé dans ce pays divisé où la menace jihadiste est grandissante. Les Occidentaux qui se sont félicité de cette avancée politique pourraient s'appuyer à terme sur la légitimité de cette nouvelle autorité pour étendre leurs opérations militaires à l'EI en Libye.

