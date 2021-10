Une marche blanche en hommage au SDF tué à Rouen

A l’initiative de Médecins du Monde, la Croix-Rouge, les Restos du cœur et plusieurs autres associations sociales, un dernier hommage a été rendu à Michel Maricot, le samedi 10 octobre rue Saint-Sever à Rouen. Ce SDF avait établi son campement devant l’ancien magasin Tati, avec toute sa vie dans ses bagages, accompagné de son fidèle et brave chien Dawa, son protecteur.

Plusieurs dizaines de personnes présentes

Les commerçants, qui avaient facilement adopté Claude, ses amis, des inconnus et toutes les associations sociales se sont retrouvés devant son repère pour lui rendre un dernier hommage. Le désarroi, les pleurs et la révolte était visible sur les visages des quelques centaines de personnes réunies sur les lieux du tragique événement. (lire notre article sur l'agression)

La responsable de l’autobus Samu social de Rouen confie très émue que Claude, "qu’elle côtoyait régulièrement, était quelqu’un de bien, ne demandant rien à personne, acceptant sa condition, sans histoire, parfois bougon, mais ne méritant certainement pas cet acte aussi barbare, cette violence gratuite ; On ne peut que s’indigner devant de tels actes crapuleux et déplorer la misère sociale, affective et le dénuement de ces populations a risque dans un société aussi rude".

Après une minute de silence, une marche silencieuse s’est organisée pour se rendre devant l’Eglise Saint-Sever.

Une consolation dans cet après-midi sombre, Dawa, le chien de Michel, qui avait été poignardé, est rétabli et a été recueilli par une famille.