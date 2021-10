Beyrouth (AFP). En Syrie, le régime gagne du terrain grâce aux frappes russes

L'armée syrienne, aidée par les raids aériens russes et des miliciens au sol, progressait dimanche face aux rebelles tandis que Human Rights Watch a accusé Moscou de fournir dans cette guerre un nouveau type de bombes à sous-munitions. Moscou a annoncé dimanche avoir bombardé ces dernières 24 heures 63 positions de "terroristes" en Syrie, dans les provinces de Hama (centre), Lattaquié (ouest), Idleb (nord-ouest) et Raqa (nord). Selon le ministère russe de la Défense, ces raids ont détruit 53 positions, un poste de commandement, quatre camps d'entraînement et sept dépôts de munitions. La Russie, même si elle dit cibler principalement le groupe jihadiste Etat islamique (EI), vise en fait pour le moment principalement les groupes rebelles hostiles au pouvoir. Au douzième jour de l'intervention russe à la rescousse du président syrien Bachar al-Assad, les forces du régime ont gagné du terrain sur deux axes: dans la province centrale de Hama, vers la route internationale Damas-Alep, et sur les collines de Lattaquié, dans l'ouest. Dans la région de Hama, l'offensive se déroule selon un arc s?étendant de l'est de Khan Cheikhoun au sud vers Kafar Nabouda pour prendre les rebelles en tenailles. "Cette offensive vise à reprendre aux rebelles la plaine de Sahl Ghab qui se trouve à l'intersection des provinces de Hama, de Lattaquié et d'Idleb", a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Cette plaine de 1000 km2, est peuplée au sud et à l'ouest d'Alaouites, secte à laquelle appartient M. Assad. Les rebelles s'étaient emparés d'une grande partie de la plaine ces derniers mois menaçant tant la province de Lattaquié, acquise en grande partie au régime et la ville de Hama, également tenue par l'armée syrienne. - "Objectif: Idleb" - Par ailleurs, selon l'OSDH, l'armée a également progressé dans l'ouest du pays en s'emparant de la ville de Kafar Dalaba, dans la région montagneuse de Lattaquié. Si le régime continue de gagner du terrain dans ce secteur, cela lui offrirait un atout pour une offensive sur la province d'Idleb contrôlée par les rebelles. "L'objectif à terme est de reprendre la province d'Idleb (nord-ouest) et surtout la ville stratégique de Jisr al-Chougour et de briser le siège des deux localités chiites de Foua et Kafraya", a expliqué Rami Abdel Rahmane. La province d'Idleb était tombée en avril aux mains de l'Armée de la Conquête composée de rebelles islamistes alliés au Front al Nosra, branche syrienne d'al-Qaïda. Cete coalition est soutenue par les monarchies sunnites du Golfe et la Turquie qui lui fournissent armes et finances. - Nouveau type de bombes - L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) a accusé dimanche la Russie d'utiliser ou de fournir à l'armée syrienne un nouveau genre de bombes à sous-munitions plus performantes.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire