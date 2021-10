Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). Proche-Orient: pas de répit dans les violences, deux Palestiniennes tuées

Une femme enceinte et sa fille de deux ans ont été tuées dans un raid aérien israélien dimanche à Gaza, lors d'une nouvelle journée de violences qui font craindre une troisième intifada, selon des sources palestiniennes. En Cisjordanie occupée, la police israélienne a indiqué avoir mis en échec un "attentat suicide" dans lequel son auteur palestinienne a été grièvement blessée, la première attaque du genre depuis le début du cycle de violences le 1er octobre. Après avoir cherché ces derniers jours à éviter l'escalade, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont rejeté samedi la responsabilité des violences lors d'entretiens téléphoniques samedi avec le secrétaire d'Etat John Kerry qui leur a dit sa "profonde inquiétude". Mais malgré les appels de la communauté internationale à la retenue, les violences déclenchées par le meurtre d'un couple de colons en Cisjordanie, ont continué de plus belle. Tôt le matin, l'aviation israélienne a mené un raid en représailles à un nouveau tir de roquette qui a été interceptée samedi soir dans le sud d'Israël, a indiqué l'armée en affirmant que la cible était "deux ateliers de fabrication d'armes du Hamas". Mais selon des sources médicales palestiniennes, Nour Hassan, 30 ans, et sa fille Rahaf, 2 ans, ont été tuées dans le raid qui a détruit leur maison dans le nord de la bande de Gaza. Trois autres personnes étaient toujours coincées sous les décombres de la maison dans le quartier de Zeitoun. Dans la nuit de vendredi à samedi, une roquette tirée de Gaza s'était abattue dans le même secteur sans faire de blessé. - 'Dieu est grand' - Depuis vendredi, quand les violences en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée ont gagné la bande de Gaza, 11 Palestiniens ont péri dans ce territoire enclavé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée. Parmi eux, neuf manifestants ont été tués par balles lorsque des centaines de Palestiniens ont défié les soldats israéliens postés de l'autre côté de la barrière séparant Gaza d'Israël en leur jetant notamment pierres et pneus enflammés ou en tentant de la franchir. Il y a eu quelque 150 blessés. En Cisjordanie, un policier posté à un check-point près de la colonie israélienne de Maalé Adoumim a repéré un véhicule "suspect" qui circulait sur une voie réservée aux autobus et ordonné à sa conductrice de s'arrêter. Lorsqu'il s'est approché, la femme est sortie de la voiture et a crié "Dieu est grand" en arabe avant qu'une bombe qui se trouvait dans le véhicule explose, selon une nouvelle version de la police. un policier a été légèrement atteint. Selon la radio publique citant des sources policières, la Palestinienne, d'une vingtaine d'années et résidente de Jérusalem-Est, projetait apparemment de commettre un attentat à la voiture piégée dans la ville sainte. - Accusations réciproques - Depuis le début de la vague de violences, 23 Palestiniens ont été tués, dont sept auteurs présumés d'attaques à l'arme blanche, ainsi que quatre Israéliens. Israël a en outre arrêté des centaines de Palestiniens. Ces violences ont réveillé le spectre d'une troisième intifada après les soulèvements populaires palestiniens contre l'occupation israélienne de 1987 et 2000, même si les experts estiment qu'on n'en est pas là. Samedi, M. Netanyahu a dit au secrétaire d'Etat américain qu'il attendait de l'Autorité palestinienne qu'elle arrête "son incitation féroce, basée sur des mensonges, qui a provoqué l'actuelle vague de terrorisme". Et M. Abbas a réitéré la nécessité pour le gouvernement israélien de cesser de "couvrir les provocations des colons, menées sous la protection de l'armée". Dans ce contexte volatil, reste à savoir quelle sera la réaction du mouvement islamiste palestinien Hamas qui gouverne la bande de Gaza et des autres organisations combattantes qui s'y trouvent. Le Hamas, dont le chef a parlé d'une nouvelle "intifada", pourrait ne pas avoir intérêt à envenimer les choses, estiment les analystes, car il se reconstruit après la guerre avec Israël en 2014.

