Paris (AFP). Euro-2016: Italie, Belgique et Pays de Galles qualifiés, les Pays-Bas tremblent

L'Italie, la Belgique et le Pays de Galles se sont qualifiés pour l'Euro-2016 en France, samedi, tandis que les Pays-Bas tremblent toujours, au bord de l'élimination, en dépit de leur timide succès au Kazakhstan 2 à 1. C'est la première fois que les Gallois se qualifient pour un Euro. . Qui est qualifié ? Il y a maintenant 12 qualifiés, puisque la Belgique, l'Italie et le Pays de Galles rejoignent, par ordre alphabétique, l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne (double tenante du titre), la France (pays-hôte), l'Irlande du Nord, l'Islande, le Portugal, la République tchèque et la Suisse. Il reste donc 12 places à distribuer. Huit le seront entre ce samedi soir et mardi soir. Les quatre derniers billets seront attribués à l'issue de matches de barrages qui se disputeront les 12, 13, 14 novembre (aller) et 15, 16, 17 novembre (retour). . GrA - Peur sur les Pays-Bas La frayeur a pris une couleur Oranje: il ne reste plus qu'un match à jouer et la Turquie est toujours 3e, en position de barragiste, devant les Pays-Bas, 4e, aux portes du néant. Il faut que les Néerlandais gagnent en priant pour que les Turcs, qui ont deux points de plus, perdent lors de la dernière journée Mardi soir, tout se jouera: les Bataves recevront les Tchèques, déjà qualifiés, tandis que les Turcs accueilleront l'Islande, qui a également son billet en poche. Un rappel fera cauchemarder le sélectionneur des Pays-Bas Danny Blind: La dernière fois que les Bataves ont manqué un Euro, c'était en 1984 et le championnat d'Europe des nations se disputait déjà en France Le succès de la Turquie 2 à 0 en République tchèque a donc mis un un coup au moral de plus aux Pays-Bas, vainqueurs étriqués du Kazakhstan 2 à 1 grâce à des buts de Wijnaldum et du capitaine vétéran Sneijder. . GrB - Belgique logique, Pays de Galles historique La Belgique, grâce à son succès 4 à 1 en Andorre, a décroché son billet pour l'Euro. Les "Diables Rouges" ont marqué par Nainggolan, De Bruyne, Hazard et Depoitre. Ils auraient tout de même pu éviter d'encaisser un penalty sur la pelouse d'Andorre, 205e nation au classement Fifa sur 209 Peu importe le score en revanche pour le Pays de Galles, qui malgré son revers (2-0) en Bosnie se qualifie pour la première fois de l'histoire pour un championnat d'Europe des nations. Les Gallois peuvent remercier Chypre, qui a battu Israël (2-1). La place de barragiste se jouera à distance entre la Bosnie, 3e, Israël, 4e, et Chypre, qui se tiennent en deux petits points, lors de la dernière journée. Avec un intéressant Chypre-Bosnie . GrH - L'Italie, au petit trot L'Italie a donc géré tranquillement son parcours de qualification dans un groupe à sa portée, qui lui permet de décrocher son ticket pour la France avec une 6e victoire pour 3 nuls en autant de matches. L'Azerbaïdjan n'avait évidemment rien d'une terreur continentale (105e nation au classement Fifa et déjà éliminée dans ce groupe) et est tombée sous les buts d'Eder, El Shaarawy, le "petit Pharaon" qui joue désormais à Monaco, et de Darmian (3-1).

