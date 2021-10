Ankara (AFP). Turquie: 86 morts dans l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays

Au moins 86 personnes ont été tuées samedi à Ankara dans l'attentat suicide le plus meurtrier jamais commis en Turquie, qui a visé une manifestation pour la paix organisée par l'opposition prokurde à trois semaines des élections législatives anticipées. L'attentat n'avait pas été revendiqué en fin d'après-midi, mais le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a pointé du doigt trois mouvements susceptibles, selon lui, d'en être l'auteur: le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), le groupe Etat islamique (EI) et le Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) d'extrême gauche. A 10h04 locales (07h04 GMT), deux fortes explosions ont secoué les alentours de la gare centrale d'Ankara, où des milliers de militants venus de toute la Turquie à l'appel de plusieurs syndicats, d'ONG et partis de gauche se rassemblaient pour dénoncer la reprise du conflit entre Ankara et les rebelles kurdes. Cette double déflagration a transformé l'esplanade en scène de guerre, avec de nombreux corps sans vie jonchant le sol au milieu de bannières "Travail, paix et démocratie", et provoqué la panique dans la foule. Selon le ministre de la Santé Mehmet Müezzinoglu, 62 personnes sont mortes sur les lieux du drame et 24 ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Au moins 186 autres ont été blessées, certaines très grièvement. Le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une "attaque haineuse contre notre unité et la paix de notre pays" et promis "la réponse la plus forte" contre ses auteurs. Son Premier ministre a lui affirmé détenir de "fortes preuves" que l'attentat avait été commis par deux kamikazes qui se sont fait exploser au milieu de la foule. Il a annoncé trois jours de deuil national. Ces explosions interviennent à trois semaines des élections législatives anticipées du 1er novembre, alors que les affrontements font rage entre les forces de sécurité turques et le PKK dans le sud-est à majorité kurde du pays. - "Massacre" - "On a entendu une grosse et une petite explosion et il y a eu un gros mouvement de panique, ensuite nous avons vu des corps qui jonchaient l'esplanade de la gare", a raconté à l'AFP Ahmet Onen, un retraité de 52 ans qui quittait les lieux avec sa femme. "Une manifestation destinée à promouvoir la paix a été transformée en massacre, je ne comprends pas", a-t-il ajouté. Après l'attentat, la police a été contrainte de tirer des coups de feu en l'air pour disperser des manifestants en colère qui dénonçaient l'absence de mesures de sécurité autour de leur rassemblement, aux cris de "policiers assassins", a constaté un journaliste de l'AFP. La Maison Blanche a dénoncé par la voix du porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) Ned Price un attentat "horrible" et promis le soutien des Etats-Unis dans la lutte contre le "fléau du terrorisme". Le président français François Hollande a condamné un acte "odieux" et la chancelière allemande Angela Merkel une attaque contre "les droits civiques, la démocratie et la paix". La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a de son côté appelé la Turquie à "rester unie" contre les "terroristes". Le principal parti prokurde de Turquie, qui appelait à la manifestation, a déploré un "terrible massacre" et mis en cause le gouvernement. "Nous sommes confrontés à un Etat meurtrier qui s'est transformé en mafia", a réagi le chef de file du Parti démocratique des peuples (HDP), Selahattin Demirtas. - Trêve du PKK -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire