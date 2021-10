Palmarès du Prix Bayeux : Jury et public sacrent une photographe

La photoreporter free-lance américaine Heidi Levine, basée à Jérusalem, a frappé le jury international et le public avec son reportage "La guerre et la guérison à Gaza" pour Sipa Press. Découvrez la suite d'un palmarès dévoilé à partir de

18h30 lors d'une grande soirée de clôture devant 1 500 personnes.



Pour cette 22e édition du Prix Bayeux - Calvados des correspondants de guerre, c’est une femme, Carlotta Gall, qui a mené la danse lors des travaux du jury. Sans perdre de vue que «le public doit comprendre le travail de grand reporter car c’est grâce à lui que le métier vivra », les 44 membres du jury ont voté.



Dans la catégorie photo, entre espoir et désespoir, le reportage d’Heidi Levine, «La guerre et la guérison à Gaza»,

remporte pour Sipa Press le Prix Nikon et le Prix du public. C'est donc ce reportage qui donnera l'affiche 2016. Belle année pour Heidi Levine qui a remporté avant l'été le "Anja Niedringhaus Courage in Photojournalism Award", prix créé par l’International Women’s Media Foundation après la mort de la photographe Anja Niedringhaus, tuée en reportage, en Afghanistan l’année dernière.



Dans la catégorie télévision, format court, Mikhail Galustov a su convaincre le jury international avec son reportage "Russian Roulette». À Donetsk, en Ukraine, la tension va crescendo et le témoignage final boucle en apothéose ce reportage poignant.



Dans la même catégorie, les lycéens ont décerné leur Prix à Alex Crawford pour son reportage «Le viol en République

Démocratique du Congo». Un huis clos oppressant qui a bouleversé et choqué les élèves bas-normands.



En télévision grand format, Xavier Muntz impressionne le jury grâce à «Encerclés par l’État Islamique», diffusé sur Arte

en juin dernier. Seul, au cœur du mont Sinjar en Irak, «il aura eu le courage de capter des images inédites» qui ont fait l’unanimité. C'est son reportage qui ouvrira le dimanche de projections dimanche 11 octobre.



En presse écrite, l’État Islamique toujours avec le reportage de Christoph Reuter pour Der Spiegel, «Haji Bakr, le cerveau de la terreur», qui remporte le Prix du Département du Calvados. Le Prix Jean Marin est, quant à lui, décerné à

Wolfgang Bauer pour son travail sur les réfugiés syriens.



En radio, le Prix du Comité du Débarquement est attribué à Emma-Jane Kirby pour la BBC. «L’opticien de Lampedusa» revient sur l’afflux des migrants qui affecte la vie quotidienne d’Italiens ordinaires sur les côtes du sud du pays.



En web journalisme, Christian Werner remporte le Prix Nikon avec «Black Death» et oblige le jury à s’interroger sur la forme que prendra le web reportage dans les années à venir. Enfin, retour en Ukraine à travers le Prix du jeune reporter,

parrainé par Capa Presse TV. Le jury a, de manière quasi unanime, voté pour Pierre Sautreuil et son reportage de presse écrite «Nouvelle Russie».

Frédéric Oblin