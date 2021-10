Dimanche c'est le Relais des 4 Châteaux dans le Nord-Cotentin

Choisissez votre parcours :



VTT 8h30 La Princesse

Pour vététiste de niveau expert 51 km 9h00 La Duchesse

Pour vététiste de bon niveau 38 km 9h15 La Châtelaine

Pour vététiste sportif 26 km VTC 9h30 La Marquise

Découvrir la pratique du vélo 15 km Pédestre 8h00* La Comtesse

Pour marcheur au long cours 22 km 8h30* La Vicomtesse

Pour marcheur confirmé 16 km 9h00* La Baronne

Pour marcheur contemplatif

Possibilité de poussette tout terrain 12 km 9h30* La petite Baronne

Pour découverte de la marche

Possibilité de poussette tout terrain 8 km Trail 9h15* La Comtesse

Pour coureur aguerri 22 km 9h45* La Vicomtesse

Pour coureur confirmé 16 km 10h15* La Baronne

Pour coureur amateur 12 km La petite Baronne

Pour découverte du trail 8 km PMR

Poussette 10h00 L'Impératrice

Pour personne à mobilité réduite

et famille avec poussette et/ou

jeune enfant 1 ou 2 km

* pour le trail et le pédestre, les horaires affichés correspondent au départ des navettes par bus.

Retrouvez des parcours de 1 à 51 km, à réaliser à pied, trail, VTC, VTT et même des parcours pour les personnes à mobilités réduites.Dès dimanche les cyclistes partiront à la découverte du Val de Saire et de ses trésors. Une étape est prévue dans l'enceinte du fort du Cap Lévi à Fermanville, ainsi que dans le manoir de Maupertus. L'arrivée se fera, comme d'habitude, au château des Ravalet à Tourlaville.Les marcheurs, quant à eux, profiteront de circuits au sud de Cherbourg-Octeville (22, 16 et 8 kilomètres), et longeront le manoir du Mont Epinguet. Un circuit de 4 km a également été prévu pour les personnes à mobilité réduite.Les départs seront donnés à partir de 8h, stade André Picquenot à Tourlaville.A cette occasion gagnez votre VTT Orbeo offert par P2R à Brix sur Tendance Ouest en envoyant le mot-clé "tendance"au 7 10 26http://www.ncmtb.fr/