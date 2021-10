Bruxelles (AFP). L'UE appelle la Turquie à rester unie après l'attentat d'Ankara

La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a appelé samedi la Turquie à "rester unie" contre les "terroristes" et les autres menaces, après un attentat contre des militants de l'opposition à Ankara qui a fait au moins 30 morts. "Le peuple turc et toutes les forces politiques doivent rester unis face aux terroristes et contre tous ceux qui tentent de déstabiliser le pays, qui fait face à de nombreuses menaces", a déclaré Mme Mogherini dans un communiqué commun avec le commissaire à l'Élargissement de l'UE, Johannes Hahn. Le secrétaire général de l'Otan, dont la Turquie est membre, Jens Stoltenberg, a également condamné "l'attaque terroriste". "Il ne peut y avoir aucune justification à cette horrible attaque contre des gens qui manifestaient pour la paix", a-t-il dit. Le président français François Hollande a lui aussi condamné "l'odieux attentat terroriste" d'Ankara et "adressé toutes ses condoléances au peuple turc". A Berlin, le ministre des Affaires étrangère Frank-Walter Steinmeier a dénoncé une "attaque terroriste brutale contre des manifestants pacifiques". "Il s'agit manifestement pour les auteurs (de l'attentat) de créer un climat de peur et d'intimidation avant les élections () Cela ne doit pas réussir", a-t-il affirmé. Au moins 30 personnes ont été tuées samedi matin lors d'une double explosion probablement due à un attentat qui a visé à Ankara des militants de l'opposition venus participer à un rassemblement pour la paix à trois semaines des législatives.

