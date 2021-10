Mulhouse (AFP). Mulhouse: un enfant séquestré trois ans par son père a été libéré

Totalement "livré à lui-même" dans un appartement insalubre, un garçon de 8 ans a été libéré cette semaine par la police de Mulhouse après avoir été séquestré et privé d'école pendant trois ans par son père, maintenant incarcéré. L'enfant, confié à une famille d'accueil, n'a pas subi de violence physique, mais présente des "carences éducatives très graves", a raconté samedi le procureur de Mulhouse, Dominique Alzeari, lors d'une conférence de presse. Il vivait avec son père dans un appartement d'un immeuble de quatre étages proche de la gare de Mulhouse, un logement "totalement insalubre, d'une saleté repoussante", et "très sommairement meublé". Il n'était "ni suivi médicalement, ni scolarisé". Son père, qui voulait le "soustraire" à sa mère dont il était séparé, bien que celle-ci en ait obtenu la garde, "lui avait appris à parler doucement pour ne pas qu'on l'entende", selon le magistrat. L'enfant, "pas du tout éduqué", sortait "à peine de temps à autre, juste pour faire quelques courses avec son père". Mais "l'essentiel du temps", et notamment lorsque son père travaillait, il restait "absolument livré à lui-même", avec pour seule compagnie la télévision. Il ne pouvait pas sortir, et avait pris une "habitude de prostration", a précisé le procureur. Placé vendredi en détention provisoire, le père, un ressortissant tunisien âgé de 37 ans, encourt 30 ans de réclusion. Il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et soustraction à ses obligations parentales, cette dernière qualification étant, selon le procureur, "la plus importante". Selon une source proche du dossier, les parents, qui vivaient à Nice, sont séparés depuis 2010. - "Perte de repères" - Le père a quitté la Côte d'Azur en octobre 2012 avec son fils, sans laisser d'adresse. La mère a fini par déposer plainte en 2013, déclenchant les investigations de la justice pour retrouver le père et l'enfant. Ce n'est qu'en février 2014 qu'elle obtient officiellement la garde de l'enfant. Les enquêteurs avaient un temps retrouvé la trace du père à Tournus (Saône-et-Loire), mais sans pouvoir le localiser précisément, puis finalement à Mulhouse, où il a été retrouvé via un de ses anciens employeurs. C'est en venant récupérer un solde de tout compte auprès de cette entreprise que l'homme a été arrêté par la police, qui était venue l'attendre. Il a ensuite indiqué aux enquêteurs l'adresse où se trouvait l'enfant. "Il a reconnu lui-même qu'il a fait n'importe quoi, qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il ne s'est pas bien occupé de l'enfant", a souligné M. Alzeari, relevant que le mis en examen avait essayé de se justifier en affirmant, à propos de l'enfant, que la mère "ne l'éduquait pas bien, ce qui n'est absolument pas avéré". Alertée, la mère s'est rapidement déplacée à Mulhouse, mais son fils a manifesté "peu de désir de la revoir", car il a subi une "coupure énorme" et est "en perte total de repères vis-à-vis" d'elle, selon le procureur. "Ce type d'affaires fait l'objet d'un suivi obstiné. Il n'y a jamais eu de rupture dans les investigations, les recherches ne se sont jamais interrompues", a souligné le procureur.

