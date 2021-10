Mulhouse (AFP). L'enfant séquestré par son père à Mulhouse, réticent à revoir sa mère

Le garçon de 8 ans libéré cette semaine à Mulhouse par la police après avoir été séquestré pendant trois ans par son père "manifeste peu le désir de revoir sa mère" car il a subi une "coupure énorme", a annoncé samedi le procureur Dominique Alzeari. La mère, qui n'avait plus revu son fils depuis la séparation du couple en octobre 2012 à Nice, "s'est déplacée" à Mulhouse après l'annonce que la police avait retrouvé le garçon et interpellé son père mercredi. "Dans un premier temps l'enfant a des préventions pour revoir sa mère", a dit le magistrat lors d'une conférence de presse. Le garçonnet n'a pas subi de violence physique, mais présente des "carences éducatives très graves" car il était "toute la journée livré à lui-même", a raconté le prucureur. Il vivait avec son père dans un appartement "totalement insalubre, d'une saleté repoussante". Il n'était "ni suivi médicalement ni scolarisé". Son père, qui voulait le "soustraire" à sa mère dont il était séparé depuis fin 2012 bien que celle-ci en ait obtenu la garde devant la justice en 2014, "lui avait appris à parler doucement pour ne pas qu'on l'entende". Le petit garçon, qui avait cinq ans au moment où son père a entamé cette séquestration, a été placé dans une famille d'accueil. Son père, un Tunisien de 37 ans, a été mis en examen et écroué vendredi, pour enlèvement, séquestration et soustraction à ses obligations parentales.

