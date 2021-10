Mulhouse (AFP). Un garçonnet séquestré par son père pendant trois ans

Un homme a été arrêté et inculpé vendredi à Mulhouse, dans l'est de la France, pour avoir séquestré pendant trois ans à son domicile son fils aujourd'hui âgé de 8 ans, afin de le soustraire à sa mère qui en avait la garde, a-t-on appris de source judiciaire. Le petit garçon, très perturbé, a été retrouvé par les enquêteurs dans un état de santé déplorable, avec des morsures de punaises et des lentes dans les cheveux, a précisé le parquet de Mulhouse. Il n'a jamais été scolarisé. Son seul lien avec le monde extérieur, depuis trois ans, était une chaîne de télévision pour enfants. Il a été placé dans une unité médicale spécialisée, en attendant de pouvoir retrouver sa mère. Poursuivi pour enlèvement et séquestration, le père, âgé de 37 ans, encourt 30 ans de réclusion. Le parquet a requis vendredi son placement en détention provisoire. Père et fils étaient introuvables depuis la séparation des parents, qui vivaient à Nice (sud-est) jusqu'en octobre 2012. Mais la police a retrouvé leur trace dernièrement à Mulhouse, grâce à la géolocalisation du téléphone portable du père. L'homme a d'abord été interpellé dans les locaux d'un ancien employeur, où les enquêteurs lui avaient tendu un piège. Puis la police a pu libérer l'enfant.

