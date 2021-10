Paris (AFP). Hollande condamne l'odieux attentat terroriste commis à Ankara

François Hollande a condamné samedi "l'odieux attentat terroriste" commis à Ankara et qui a fait au moins 30 morts et une centaine de blessés, selon un communiqué de l'Elysée. Un attentat a visé samedi matin des militants de l'opposition qui devaient participer à une manifestation pour la paix à Ankara, faisant au moins 30 morts et 126 blessés selon un bilan provisoire. "Le président de la République adresse toutes ses condoléances au peuple turc", écrit l'Elysée. Le chef de l'Etat "condamne l'odieux attentat terroriste qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de manifestants pour la paix à Ankara ce matin et en a blessé plus d'une centaine", selon la présidence.

