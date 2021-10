Rugby : avant le match de l'Angleterre, le coach du Stade Rouennais livre son analyse

"Il était impensable de perdre contre le XV de Poireau", Richard Hill.

"Malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer l'équipe d'Uruguay durant ma carrière internationale, mais il sera intéressant de voir quelle sera la réaction de l'équipe du XV de la Rose, mais surtout celle des supporters. Les Anglais sont très fâchés contre la sélection anglaise mais également déçus. Il était impensable de perdre face au XV du Poireau dans notre jardin de Twinkenham. Les Anglais qui avaient acheté leurs billets pour le match contre l'Uruguay, qui devait être un match de gala, sont entrain de les revendre. Aujourd'hui, le futur de l'équipe d'Angleterre paraît incertain. Stuart Lancaster et son staff risquent de démissionner à la vue de leurs performances et des erreurs qu'ils ont commis. Après le tournoi des 6 nations, l'équipe était en place et pourtant des changements incompréhensibles ont été effectués pour cette coupe du monde. J'espère cependant que Stuart Lancaster soit gardé en tant qu'entraîneur."