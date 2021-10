Le chanteur et compositeur engagé Leny Escudero est décédé vendredi à 82 ans, a-t-on appris auprès de son épouse. Leny Escudero, de son vrai nom Joaquim Escudero, devenu célèbre dans les années 60 et 70 avec des titres comme "Pour une amourette" et "Ballade à Sylvie", est mort "des suites d'une insuffisance respiratoire aiguë", a précisé son épouse à l'AFP.

