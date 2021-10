Zurich (AFP). Fifa: Blatter a bien été entendu avant sa suspension

Le président démissionnaire de la Fifa Joseph Blatter a bien été entendu par la Commission d'éthique de la Fifa avant sa suspension en présence de ses avocats, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de la commission, contrairement à ce que ses défenseurs affirment. L'audition a eu lieu le 1er octobre, soit une semaine avant l'annonce de la suspension de 90 jours. Jeudi, juste après la suspension de Blatter, ses avocats avaient publié un communiqué qui commençait par ces mots: "Le président Blatter est déçu que la commission n'ait pas respecté le code de l'éthique et le code disciplinaire, qui offrent tous deux la possibilité d'être entendu". Le New York Times, qui a consulté une copie du courrier dans lequel les avocats de Blatter font appel, affirme vendredi que cet aspect figure encore dans leur ligne de défense. Selon le journal américain, les avocats de Blatter demandent dans ce courrier qu'il soit entendu en leur présence afin de pouvoir plaider sa cause, assurant qu'avant l'annonce de sa suspension, il "n'avait pu se défendre que lors d'un court entretien avec les enquêteurs". Le New York Times ne publie pas d'extraits ni de citations tirés de l'appel introduit par les avocats de Blatter, mais en livre sa propre lecture. Par ailleurs, le porte-parole de la Commission d'éthique a précisé à l'AFP que Michel Platini, président de l'UEFA également suspendu pour 90 jours, a lui aussi été entendu le 1er octobre. Sollicité par l'AFP, son entourage a répondu: "Michel Platini a bien été entendu le 1er octobre par la chambre d'investigation de la commission d'éthique mais il n'a pas été entendu ensuite par la chambre de jugement de cette même commission". Contrairement à Blatter, l'argument de la tenue ou non d'une audition ne figure pas dans les communiqués transmis par Platini le jour de sa suspension.

