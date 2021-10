Paris (AFP). Côte d'Azur: entre 550 millions et 650 millions d'euros de dégâts

Les intempéries qui ont touché le Var et les Alpes Maritimes les 3 et 4 octobre vont coûter entre 550 millions et 650 millions d'euros aux assureurs, selon une estimation publiée vendredi par l'Association française de l'assurance (Afa). Ces violentes intempéries et les inondations qui ont suivi, parmi les plus meurtrières de ces dernières années en France, ont entraîné la mort de vingt personnes. Deux Allemands sont aussi encore portés disparus.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire