Innovation : KITLIB' à Caen, du fauteuil roulant manuel au fauteuil électrique

Qui sont les porteurs du projet ?

Éric Bonneau, diplômé d'un master spécialisé Développement innovation marketing territorial (DIMT), développeur de réseaux de franchise et créateur d'entreprise et Philippe Cacheux ingénieur en génie mécanique et en motorisation, spécialiste des prototypages et des couplages avec des moteurs électriques.



En quoi consiste votre projet ? En quoi est-il innovant ?

« KITLIB’ a pour objet le développement et la commercialisation d’un kit innovant de transformation d’un fauteuil roulant manuel en fauteuil électrique polyvalent et connecté.Cette proposition de valeur enrichit l’offre produit du marché des fauteuils roulants d’un matériel original qui permet un usage manuel, assisté ou bien totalement électrique.

KITLIB’ transforme un fauteuil roulant manuel standard en fauteuil roulant polyvalent dans ses fonctions de mise en mouvement mais est aussi équipé d’une carte connectée acceptant des automatisations spécifiques ou des logiciels individualisés. Il s’agit d’une adaptation entièrement réversible qui est le fruit de l’intégration de plusieurs technologies innovantes. »

KITLIB’ est une rupture technologique qui révolutionne l’usage des fauteuils roulants.

Comment vous est venue cette idée ?

« Après 10 ans d'activité dans l'aide au maintien de personnes fragilisées, j'ai constaté qu'il existait pour de nombreuses personnes fragilisées , un besoin non satisfait par les aides technique actuelles. Pour combler ce déficit, il fallait imaginer une alternative complémentaire à l’offre binaire actuelle qui propose soit un matériel électrique onéreux et contraignant dans son usage quotidien, soit un matériel manuel nécessitant une bonne condition physique fréquemment absente chez les usagers. »

Pourquoi pensez-vous remporter le concours « Y'a d'l'idée en Normandie ! » ?

« Je ne pense pas remporter le concours, tout au plus je l'espère et je n'en suis pas juge. Notre proposition de valeur est une innovation technologique d'intérêt général et en favorisant le maintien à domicile et le soulagement des aidants familiaux, elle est aussi une innovation d'utilité sociale potentiellement créatrice d'emploi, y compris pour des personnes en situation de handicap. KITLIB’ est une rupture technologique qui révolutionne l’usage des fauteuils roulants. »