Bruxelles (AFP). Tunisie: les lauréats du Nobel montrent la voie pour sortir des crises régionales

L'attribution du Nobel de la paix au quartette d'organisations qui a conduit le dialogue national en Tunisie "montre la voie pour sortir des crises dans la région", s'est félicitée vendredi la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. "Le prix Nobel de la paix au quartette pour le Dialogue national en Tunisie montre la voie pour sortir des crises dans la région: unité nationale et démocratie", a affirmé Mme Mogherini sur son compte Twitter. Les lauréats du Nobel de la Paix ont également été salués vendredi par le président du Conseil européen (qui réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des 28), Donald Tusk et celui du Parlement européen Martin Schulz. Evoquant une visite effectuée en mars en Tunisie, M. Tusk a indiqué "comprendre et respecter le choix" d'attribuer le Nobel au quartette. Ce prix est "largement mérité", a estimé de son côté M. Schulz, également sur Twitter, où il a dit partager "la fierté de tous les Tunisiens".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire