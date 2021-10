Un curé devant la justice pour avoir détourné l'argent de la quête

Un curé de l'Eure, le père Francis Michel, a comparu ce jeudi 8 octobre devant le tribunal d'Evreux, pour avoir détourné plus de 100.000 euros sur l'argent de la quête.

Le père Michel, qui a été longtemps le curé de Thiberville, comparaissait pour "abus de confiance". L'association diocésaine s'était portée partie civile. Le parquet a requis 5.000 euros d'amende et le jugement a été mis en délibéré au 23 octobre.

Les faits se sont seraient produits entre 2006 à 2008. Après une plainte de l'évêché, les enquêteurs ont retrouvé 116.000 euros sur les onze comptes bancaires du prêtre, qui ne touchait en principe que 900 euros par mois.

Le curé ne restituait pas au diocèse les sous que lui versaient les fidèles à l'occasion de baptêmes et d'enterrements, comme il était censé le faire. S'il avait la réputation de vivre dans le dénuement, portant une soutane pleine de trous, ses relevés bancaires ont néanmoins révélé des dépenses pour des nuits d'hôtels à Paris, pour de la maroquinerie et, plus curieusement, des piercings.

Il aurait versé 30.000 euros à un jeune déshérité qu'il héberge chez lui, pour payer un permis de conduire que le garçon n'a jamais passé. "Je reconnais que je me suis fait rouler dans ma vie", a expliqué le père Michel à l'audience. "Une fois, un chèque a même servi à acheter de la drogue", a-t-il dit.



Le prêtre avait été contraint de quitter Thiberville en 2008, bien qu'étant vivement soutenu par ses paroissiens. Il est désormais recteur de l'église du Planquay, près de Bernay.

Avec AFP