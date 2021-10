Boulevard des airs : un air de liberté au 106

Né en 2004 a Tarbes, soutenu par la région Midi-Pyrénées, le groupe qui privilégie le fait-maison prend de l’ampleur et enrichie ses orchestrations de cuivres. Impossible pour ces jeunes musiciens de se cantonner dans un style : le nouvel album Bruxelles prend des couleurs reggae, pop, rap et flamenco et constitue un condensé de bonne humeur. Sylvain Duthu, à l’origine du groupe avec les frère Dasque, nous en parle :

Sur cet album vous avez deux invités : ZAZ et le rappeur Pulpul, comment les avez-vous rencontré ?

«Il y a trois ans, nous faisions un concert à la gare de Brest et ZAZ, qui visiblement connaissait nos chansons, est montée nous rejoindre sur scène : c’était totalement improvisé et c’était le début de notre collaboration. Quant à Pulpul, on a eu l’occasion de partager plusieurs fois des scènes avec lui au cours des trois dernières années. Toutes nos scènes partagées n’ont fait qu’enrichir notre univers, nous voulons rester ouvert à tous les styles et ne pas nous cantonner dans un seul univers."

D’où viennent le nom du groupe et le titre de l’album ?

"Nous avons toujours apprécié la musique et les paroles de Vincent Delerm, le nom du groupe était un hommage à son Boulevard Voltaire, mais c’est aussi un clin d’œil à la rue Ketanou et aux Ogres de Barback dont nous aimons les formulations. Pour le titre de l’album, Bruxelles, il fait référence à une chanson de l’album et au lieu où il a été finalisé. Nous faisons quasiment tout nous même dans notre studio de Tarbes mais le mixage a été fait à Bruxelles : donc c’est à Bruxelles qu’il est véritablement né."

Comment se passe la tournée ?

"Elle vient tout juste de commencer. Nous nous sommes déjà produits chez nous à Toulouse et à Perpignan. Le public nous a très bien accueilli et nous avons fait salle comble ! C’est très enthousiasmant. Pendant deux mois, nous serons sur scène presque tous les soirs puis fin octobre début novembre nous partirons pour une tournée en Amérique latine, en Argentine et en Uruguay : une grande première. Nous finirons ensuite notre tournée à Brest et au Trianon à Paris fin novembre."

Pratique. Vendredi 16 octobre à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 21 à 30€. www.le106.com