Maromme : les deux frères en scooter étaient ivres

Jeudi 8 octobre peu avant 18h, les CRS sont en mission de police routière à Maromme. Soudain, ils aperçoivent deux cyclomoteurs remonter la rue des Martyrs de la Résistance, à Maromme, zigzaguant et risquant de heurter les autres véhicules.

Les policiers décident de contrôler les deux conducteurs. Les deux frères, âgés de 43 et 40 ans, demeurant tous les deux à Montville, étaient ivres et avaient respectivement 1,32g et 1,38g d'alcool dans le sang.

Ils ont été ramenés à l'hôtel de police. C'est la brigade des accidents et des délits routiers qui est chargée de l'enquête.