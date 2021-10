CINEMA Sicario, un film glaçant et percutant

Aujourd'hui je vous parle d'un thriller dans l'univers du trafic de drogue : « Sicario », du québecois Denis Villeneuve, avec Emily Blunt, Benicio Del Toro et Josh Brolin .

Denis Villeneuve avait marqué les esprits en 2013 avec son film « Prisoners », qui parlait du kidnapping d'une enfant, avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman. Les esprits seront aussi marqués avec Sicario !

Le film est froid, glaçant, et même si je n'y connais rien en matière de cartel de drogue, il semble réaliste. C'est d'ailleurs un des aspects qui fait le plus froid dans le dos : la sensation que la réalité pourrait bien correspondre avec ce qui est montré à l'écran.

L'héroïne du film (oui c'est une femme, chose peu courante dans ce type de film !) travaille au FBI et se porte volontaire pour rejoindre une équipe spécialisée dans la lutte contre le trafic de drogue, à haute échelle. Comprenez les grands patrons, pas les dealers.

Le souci, c'est qu'elle est complètement larguée par les méthodes de cette équipe et ne comprend pas bien les tenants et aboutissants des missions. Il faut dire que les leaders sont assez secrets.

Le truc, c'est que le spectateur est dans la même situation. Pendant une bonne partie du début du film, je ne comprenais rien moi-même, c'était extrêmement flou. Mais c'est un jeu à double tranchant. Je me suis sentie proche du personnage et sur la même longueur d'ondes, mais une fois sortie de la salle, j'ai regretté de ne pas avoir pu profité de tout le film. Etre baladé par l'intrigue d'une enquête à coup de fausses pistes est une chose mais ne pas suivre ce qu'on voit à l'écran en est une autre.

La réalisation est par moments à couper le souffle ! Cela n'a pas vraiment à voir avec les paysages mais avec la gestion de la lumière. Par exemple, avant une opération très importante, nous voyons l'équipe à contre-jour devant la nuit qui commence à tomber, c'est sublime. Autre point fort, la musique du film. A certains moments, elle devient un personnage à part entière. Elle renforce le sentiment de péril et danger imminent, et nous scotche au siège de stress anticipé.

Sicario est un film saisissant par la forme et par le fond. Une plongée glaçante dans l'univers de la drogue. La violence est présente tout au long du film mais jamais on ne la voit en action. On voit le macabre résultat, on devine parfois ce qui se passe mais on ne voit jamais rien « en vrai et en mouvement ». Denis Villeneuve signe encore une belle œuvre, quelque peu écornée par le parti-pris de laisser le spectateur dans le flou complet au départ. Sicario, c'est à ne pas manquer en ce moment au cinéma.