Cambriolage d'Emmaüs : trois hommes condamnés

C'est grâce à un appel anonyme que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'aux cambrioleurs d'Emmaüs à Equeurdreville. Ils avaient emporté un coffre-fort qui contenait 4150 euros en liquide, des bijoux, du matériel informatique.

A la barre, un plombier de 23 ans, au casier judiciaire vierge, sans emploi pour le moment. C'est lui qui évoque l'idée du coffre-fort à un second individu, bien connu de la justice. A 22 ans, il a déjà 12 condamnations. Il invite à son tour un troisième homme de 24 ans, sans emploi également, condamné à de la prison pour vol, en 2013.

Des regrets

Le parquet a demandé des peines de prison ferme pour les trois prévenus, jusqu'à deux ans pour l'homme de 22 ans. Devant les juges, les jeunes hommes ont dit exprimer des regrets, d'avoir volé une association comme Emmaüs qui vient en aide aux plus démunis.

Finalement, les plus vieux écopent de 105 jours d'intérêt général, qu'ils devront réaliser sous peine d'être condamné à de la prison. La peine est plus salée pour le plus jeune, qui part pour 15 mois en prison. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.