Paris (AFP). Républicains: Morano donne rendez-vous à Sarkozy sur scène en Lorraine

Nadine Morano, qui "n'accepte pas" la "décision stupide et grotesque" de Nicolas Sarkozy de l'évincer de la liste des Républicains pour les élections régionales, donne rendez-vous à l'ancien chef de l'Etat lors de la campagne, promettant de "monter sur scène" lors de son passage sur sa terre de Lorraine. M. Sarkozy a affirmé jeudi à Béziers que tant qu'il serait président des Républicains, "personne ne portera(it) le drapeau de notre famille en prétendant que la France est une race". Mme Morano a vu son investiture retirée en Meurthe-et-Moselle après la polémique née de ses propos sur France 2 sur la France, "pays de race blanche". "J'irai moi-même aussi à Béziers faire un meeting. Il doit venir en Lorraine et quand il viendra en Lorraine, j'irai dans la salle et je monterai sur la scène. A un moment, je vais dire: +ça suffit le lynchage médiatique, le lynchage d'un membre de sa propre famille politique+", a déclaré Mme Morano vendredi sur RMC. "S'il fallait écouter toutes les phrases mal tournées que lui a faites, hein, quand il a comparé les migrants à la fuite d'eau, et j'en passe et des meilleures () Je vous éviterai les +casse-toi, pauvre con+ et le reste parce que lui, c'est vraiment une lettre d'excuses qu'il aurait dû faire à tous les Français et venir le dire à une grande émission de télé", a accusé l'ancienne ministre. La France est une race? "Je n'ai jamais dit ça et il faut que Nicolas Sarkozy arrête d'instrumentaliser mes propos pour se justifier d'une décision stupide et grotesque et que les militants ne comprennent pas". Pour l'eurodéputée, "c'est une cabale politique organisée par les centristes locaux, et M. Sarkozy est tombé les deux pieds dedans". "S'il souhaite me virer des Républicains, me virer du secrétariat de ma fédération, grand bien lui fasse". Mais "vu le nombre de militants qui renvoient leur carte et les milliers de mails que je reçois, un trouble s'est installé", a-t-elle dit.

