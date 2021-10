Zurich (AFP). Fifa: Blatter et Platini suspendus 90 jours

Joseph Blatter, président de la Fifa démissionnaire, et Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à la présidence de la Fifa, ont été suspendus 90 jours jeudi par la commission d'éthique de la Fifa, alors que l'instance suprême du foot est cernée par les scandales en tout genre. Par ailleurs Chung Mong-joon, ex-vice président de la Fifa et candidat à la présidence de la Fifa, a été suspendu pour six ans de toute activité liée au football, tandis que Jérôme Valcke, secrétaire général de la Fifa déjà relevé de ses fonctions mi-septembre, a été suspendu provisoirement 90 jours.

